(Панасенко) Наталья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
13.11.1997
Дочь: Петрова Валерия Максимовна
Отец ребёнка: Петров Максим Борисович
Рождение ребёнка
02.02.2003
Дочь: Петрова Ульяна Максимовна
Отец ребёнка: Петров Максим Борисович