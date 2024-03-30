(Панасенко) Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Панасенко) Наталья Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1974 г.р.

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Максим Борисович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
13.11.1997

Дочь: Петрова Валерия Максимовна

Отец ребёнка: Петров Максим Борисович

Рождение ребёнка
02.02.2003

Дочь: Петрова Ульяна Максимовна

Отец ребёнка: Петров Максим Борисович

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