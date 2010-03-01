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Гусев Александр Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1924

Дата смерти

20.08.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1924

Отец: Гусев Афанасий Иванович

Мать: Гусева Федосия Андреевна

Рождение ребёнка
25.08.1950

Сын: Гусев Иван Александрович

Мать ребёнка: Гусева Мария Степановна

Военная служба
Неизвестно
РККА
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Мария Степановна

Смерть
20.08.1986
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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