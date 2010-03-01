Гусев Александр Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1924
Дата смерти20.08.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1924
Отец: Гусев Афанасий Иванович
Мать: Гусева Федосия Андреевна
Рождение ребёнка
25.08.1950
Мать ребёнка: Гусева Мария Степановна
Военная служба
Неизвестно
РККА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Мария Степановна
Смерть
20.08.1986
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область