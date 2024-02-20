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Wedmann Michael

Место рождения

Bielawy, Korczem, Gostynin, Masowieckie, Poland

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Около 1867

Пол

Мужской

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Около 1768 г.р.

Жена

Около 1798 г.р.

Дети

1820 г.р.
Около 1823 г.р.
1825 г.р.
1830 г.р.
1832 г.р.
Около 1835 г.р.

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Wedmann Michael

Мать: Wedmann (Breitkreuz) Maria

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Koch (Wiedmann) Karoline

Мать ребёнка: Wedmann (Hohertz) Anna Christine

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Schulz (Wedmann) Susanne

Мать ребёнка: Wedmann (Hohertz) Anna Christine

Рождение ребёнка
10.06.1825

Сын: Wedmann, Wademan Johann David Joseph John

Мать ребёнка: Wedmann (Hohertz) Anna Christine

Рождение ребёнка
17.05.1830

Сын: Weidmann Michael

Мать ребёнка: Wedmann (Hohertz) Anna Christine

Рождение ребёнка
27.11.1832

Сын: Wedmann Widmann Stefan

Мать ребёнка: Wedmann (Hohertz) Anna Christine

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Wedmann Christoph

Мать ребёнка: Wedmann (Hohertz) Anna Christine

Рождение ребёнка
02.02.1841

Сын: Wedmann Gottfried

Мать ребёнка: Wedmann (Hohertz) Anna Christine

Бракосочетание
1845

Жена: Wedmann (Hohertz) Anna Christine

Смерть
Около 1867

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