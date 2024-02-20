Wedmann Michael
Место рожденияBielawy, Korczem, Gostynin, Masowieckie, Poland
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиОколо 1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Wedmann Michael
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Koch (Wiedmann) Karoline
Мать ребёнка: Wedmann (Hohertz) Anna Christine
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Schulz (Wedmann) Susanne
Мать ребёнка: Wedmann (Hohertz) Anna Christine
Рождение ребёнка
10.06.1825
Сын: Wedmann, Wademan Johann David Joseph John
Мать ребёнка: Wedmann (Hohertz) Anna Christine
Рождение ребёнка
17.05.1830
Сын: Weidmann Michael
Мать ребёнка: Wedmann (Hohertz) Anna Christine
Рождение ребёнка
27.11.1832
Мать ребёнка: Wedmann (Hohertz) Anna Christine
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Wedmann Christoph
Мать ребёнка: Wedmann (Hohertz) Anna Christine
Рождение ребёнка
02.02.1841
Сын: Wedmann Gottfried
Мать ребёнка: Wedmann (Hohertz) Anna Christine
Бракосочетание
1845
Смерть
Около 1867