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Илясова Кристина Андреевна
Илясова Кристина Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2008
Пол
Женский
Отец
Илясов Андрей Алексеевич
1976 г.р.
Мать
Илясова Юлия Владимировна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2008
Отец:
Илясов Андрей Алексеевич
Мать:
Илясова Юлия Владимировна
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