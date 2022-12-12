Ладыгина (Агаркова) Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина (Агаркова) Параскева Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1902

Муж: Ладыгин Прокопий Титович

ф-173, о-16, д-1474
Рождение ребёнка
11.10.1902

Дочь: Параскева Прокофьевна

Отец ребёнка: Ладыгин Прокопий Титович

Ф-173, О-16, Д-1474
Рождение ребёнка
07.06.1904

Дочь: Акилина Прокофьевна

Отец ребёнка: Ладыгин Прокопий Титович

Ф-173, О-16, Д-1571
Рождение ребёнка
11.09.1905

Сын: Ладыгин Корней Прокофьевич

Отец ребёнка: Ладыгин Прокопий Титович

Ф-173, О-16, Д-1619
Рождение ребёнка
06.12.1907

Сын: Ладыгин Николай Прокофьевич

Отец ребёнка: Ладыгин Прокопий Титович

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Ладыгин Федор Прокопьевич

Отец ребёнка: Ладыгин Прокопий Титович

Рождение ребёнка
24.09.1911

Дочь: Евфросинья Прокофьевна

Отец ребёнка: Ладыгин Прокопий Титович

Ф-173, О-16, Д-1925
Рождение ребёнка
31.07.1914

Сын: Ладыгин Роман Прокофьевич

Отец ребёнка: Ладыгин Прокопий Титович

Ф-173, О-16, Д-1925
Рождение ребёнка
16.10.1916

Дочь: Анна Прокофьевна

Отец ребёнка: Ладыгин Прокопий Титович

Ф-173, О-16, Д-2216
Место жительства
Около 1916
Смерть
Неизвестно
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