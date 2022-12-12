Ладыгина (Агаркова) Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1902
ф-173, о-16, д-1474
Рождение ребёнка
11.10.1902
Дочь: Параскева Прокофьевна
Отец ребёнка: Ладыгин Прокопий Титович
Ф-173, О-16, Д-1474
Рождение ребёнка
07.06.1904
Дочь: Акилина Прокофьевна
Отец ребёнка: Ладыгин Прокопий Титович
Ф-173, О-16, Д-1571
Рождение ребёнка
11.09.1905
Сын: Ладыгин Корней Прокофьевич
Отец ребёнка: Ладыгин Прокопий Титович
Ф-173, О-16, Д-1619
Рождение ребёнка
06.12.1907
Сын: Ладыгин Николай Прокофьевич
Отец ребёнка: Ладыгин Прокопий Титович
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Ладыгин Федор Прокопьевич
Отец ребёнка: Ладыгин Прокопий Титович
Рождение ребёнка
24.09.1911
Дочь: Евфросинья Прокофьевна
Отец ребёнка: Ладыгин Прокопий Титович
Ф-173, О-16, Д-1925
Рождение ребёнка
31.07.1914
Сын: Ладыгин Роман Прокофьевич
Отец ребёнка: Ладыгин Прокопий Титович
Ф-173, О-16, Д-1925
Рождение ребёнка
16.10.1916
Дочь: Анна Прокофьевна
Отец ребёнка: Ладыгин Прокопий Титович
Ф-173, О-16, Д-2216
Место жительства
Около 1916
Смерть
Неизвестно