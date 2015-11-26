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Никитин Михаил Иванович

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Место рождения

Самодуровка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.11.1949

Дата смерти

26.11.2015

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1949

Отец: Никитин Иван Семенович

Мать: Лабуткина Валентина Степановна

Самодуровка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
26.11.2015
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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