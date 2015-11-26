Никитин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения17.11.1949
Дата смерти26.11.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
26.11.2015