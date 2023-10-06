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Маркович Аполлон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Маркович Василий Иванович

Мать: Маркович Елена Леонтьевна

Бракосочетание
03.02.1833

Жена: Маркович Charlotte Josephine

Hamina, Viipuri, Finland
Рождение ребёнка
1846

Сын: Маркович Александр Аполлонович

Мать ребёнка: Маркович Charlotte Josephine

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Волконская Александра Аполлоновна

Мать ребёнка: Маркович Charlotte Josephine

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Аполлоновна

Мать ребёнка: Маркович Charlotte Josephine

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писемская Манефа Аполлоновна

Мать ребёнка: Маркович Charlotte Josephine

Смерть
Неизвестно
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