Маркович Аполлон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
03.02.1833
Hamina, Viipuri, Finland
Рождение ребёнка
1846
Сын: Маркович Александр Аполлонович
Мать ребёнка: Маркович Charlotte Josephine
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Волконская Александра Аполлоновна
Мать ребёнка: Маркович Charlotte Josephine
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Аполлоновна
Мать ребёнка: Маркович Charlotte Josephine
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писемская Манефа Аполлоновна
Мать ребёнка: Маркович Charlotte Josephine
Смерть
Неизвестно