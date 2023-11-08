Лапшина Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1927
Отец ребёнка: Лапшин Петр
Россия, Нижний Новгород
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Лапшин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лапшин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лапшин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гришина Александра Петровна
Отец ребёнка: Лапшин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Лапшин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лапшин Петр
Смерть
Неизвестно