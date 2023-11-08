Лапшина Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1927

Сын: Лапшин Николай Петрович

Отец ребёнка: Лапшин Петр

Россия, Нижний Новгород
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Лапшин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Лапшин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Лапшин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришина Александра Петровна

Отец ребёнка: Лапшин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Лапшин Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Петр

Смерть
Неизвестно
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