Вислогузова (Кузнецова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1914
Дата смерти21.04.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1936
Сын: Вислогузов Василий Иванович
Отец ребёнка: Вислогузов Иван Егорович
Рождение ребёнка
10.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вислогузов Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1994