Вислогузова (Кузнецова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вислогузова (Кузнецова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1914

Дата смерти

21.04.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1936

Сын: Вислогузов Василий Иванович

Отец ребёнка: Вислогузов Иван Егорович

Рождение ребёнка
10.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вислогузов Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вислогузов Иван Егорович

Смерть
21.04.1994
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