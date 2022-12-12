Углицких Марк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Углицких Марк

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Место рождения

Чердынь, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чердынь, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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