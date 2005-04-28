Покрашенко (Суворова) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПокрашенко (Суворова) Наталья Сергеевна

Покрашенко (Суворова) Наталья Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1979

Отец: Суворов Сергей Федорович

Мать: Суворова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
28.04.2005

Сын: Семкович Александр Ярославович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.02.2012

Дочь: Покрашенко Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Покрашенко Сергей Александрович

Рождение ребёнка
26.09.2017

Сын: Покрашенко Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Покрашенко Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрашенко Сергей Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close