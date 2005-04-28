Покрашенко (Суворова) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1979
Рождение ребёнка
28.04.2005
Сын: Семкович Александр Ярославович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.02.2012
Дочь: Покрашенко Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Покрашенко Сергей Александрович
Рождение ребёнка
26.09.2017
Сын: Покрашенко Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Покрашенко Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно