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Московец Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЮЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Московец Сергей Олегович

Отец ребёнка: Московец Олег Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Московец Олег Иванович

Рождение ребёнка
Около ?.12.?

Дочь: Бородай (Московец) Алла Ивановна

Отец ребёнка: Московец Олег Иванович

Рождение ребёнка
10.?.1986

Дочь: Капырина (Московец) Ольга Олеговна

Отец ребёнка: Московец Олег Иванович

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