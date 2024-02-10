Московец Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Московец Олег Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.12.?
Дочь: Бородай (Московец) Алла Ивановна
Отец ребёнка: Московец Олег Иванович
Рождение ребёнка
10.?.1986
Дочь: Капырина (Московец) Ольга Олеговна
Отец ребёнка: Московец Олег Иванович