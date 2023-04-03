(Елунина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Елунина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елунин Лука

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Елунина) Евдокия

Отец ребёнка: Елунин Лука

Смерть
Неизвестно

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