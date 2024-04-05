Duda (Pierzchanowska) Anna
Место рожденияGlina/Brok
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Glina/Brok
Бракосочетание
02.03.1862
Муж: Duda Franciszek
Brok akt 36/1862
Рождение ребёнка
14.03.1864
Дочь: Cichowska (Duda) Marianna
Отец ребёнка: Duda Franciszek
Dudy
Рождение ребёнка
05.10.1866
Сын: Duda Florian
Отец ребёнка: Duda Franciszek
Dudy
Рождение ребёнка
11.06.1869
Сын: Duda Józef
Отец ребёнка: Duda Franciszek
Dudy
Рождение ребёнка
31.12.1871
Сын: Duda Szczepan
Отец ребёнка: Duda Franciszek
Dudy
Рождение ребёнка
03.10.1874
Сын: Duda Franciszek
Отец ребёнка: Duda Franciszek
Dudy
Рождение ребёнка
26.08.1877
Сын: Duda Ludwik
Отец ребёнка: Duda Franciszek
Dudy
Рождение ребёнка
05.01.1880
Дочь: Rytelewska (Duda) Marcjanna Duda/
Отец ребёнка: Duda Franciszek
Duda
Рождение ребёнка
05.09.1882
Сын: Duda Piotr
Отец ребёнка: Duda Franciszek
Duda
Рождение ребёнка
30.03.1885
Дочь: (Duda) Aniela
Отец ребёнка: Duda Franciszek
Dudy
Смерть
Неизвестно