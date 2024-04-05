Duda (Pierzchanowska) Anna 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Duda (Pierzchanowska) Anna

Место рождения

Glina/Brok

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

1864 г.р.
1866 г.р.
1869 г.р.
1871 г.р.
1874 г.р.
1877 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Glina/Brok
Бракосочетание
02.03.1862

Муж: Duda Franciszek

Brok akt 36/1862
Рождение ребёнка
14.03.1864

Дочь: Cichowska (Duda) Marianna

Отец ребёнка: Duda Franciszek

Dudy
Рождение ребёнка
05.10.1866

Сын: Duda Florian

Отец ребёнка: Duda Franciszek

Dudy
Рождение ребёнка
11.06.1869

Сын: Duda Józef

Отец ребёнка: Duda Franciszek

Dudy
Рождение ребёнка
31.12.1871

Сын: Duda Szczepan

Отец ребёнка: Duda Franciszek

Dudy
Рождение ребёнка
03.10.1874

Сын: Duda Franciszek

Отец ребёнка: Duda Franciszek

Dudy
Рождение ребёнка
26.08.1877

Сын: Duda Ludwik

Отец ребёнка: Duda Franciszek

Dudy
Рождение ребёнка
05.01.1880

Дочь: Rytelewska (Duda) Marcjanna Duda/

Отец ребёнка: Duda Franciszek

Duda
Рождение ребёнка
05.09.1882

Сын: Duda Piotr

Отец ребёнка: Duda Franciszek

Duda
Рождение ребёнка
30.03.1885

Дочь: (Duda) Aniela

Отец ребёнка: Duda Franciszek

Dudy
Смерть
Неизвестно

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