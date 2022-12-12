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Мельников Евдоким Федорович

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Место рождения

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1767

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Мельников Федор Климович

Мать: не указана

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Мельников Александр Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Мельников Петр Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Мельникова Елена Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Матрена

Смерть
1815
Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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