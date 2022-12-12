Мельников Евдоким Федорович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Мельников Федор Климович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Мельников Александр Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Мельников Петр Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Мельникова Елена Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно Матрена
Смерть
1815