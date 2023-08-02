Яйло Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яйло Илья

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1821

Дата смерти

26.03.1895

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: (Яйло) Екатерина

Мать ребёнка: Яйло (Яйло (Вершина)) Евдокия

Рождение ребёнка
24.04.1855

Сын: Яйло Василий

Мать ребёнка: Яйло (Яйло (Вершина)) Евдокия

Рождение ребёнка
01.08.1858

Дочь: (Яйло) Сарра

Мать ребёнка: Яйло (Яйло (Вершина)) Евдокия

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Лухтура (Яйло) Елисавета

Мать ребёнка: Яйло (Яйло (Вершина)) Евдокия

Рождение ребёнка
1868

Сын: Яйло (Вершина) Сава Ильич

Мать ребёнка: Яйло (Яйло (Вершина)) Евдокия

Рождение ребёнка
1871

Сын: Вершина-Яйло Иван

Мать ребёнка: Яйло (Яйло (Вершина)) Евдокия

Смерть
26.03.1895

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