Яйло Илья
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти26.03.1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: (Яйло) Екатерина
Мать ребёнка: Яйло (Яйло (Вершина)) Евдокия
Рождение ребёнка
24.04.1855
Сын: Яйло Василий
Мать ребёнка: Яйло (Яйло (Вершина)) Евдокия
Рождение ребёнка
01.08.1858
Дочь: (Яйло) Сарра
Мать ребёнка: Яйло (Яйло (Вершина)) Евдокия
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Лухтура (Яйло) Елисавета
Мать ребёнка: Яйло (Яйло (Вершина)) Евдокия
Рождение ребёнка
1868
Сын: Яйло (Вершина) Сава Ильич
Мать ребёнка: Яйло (Яйло (Вершина)) Евдокия
Рождение ребёнка
1871
Сын: Вершина-Яйло Иван
Мать ребёнка: Яйло (Яйло (Вершина)) Евдокия
Смерть
26.03.1895