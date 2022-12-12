Мозговая (Клинушина) Олимпиада Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозговая (Клинушина) Олимпиада Фёдоровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

07.07.1903 ст.

Дата смерти

?.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1903 ст.

Отец: Клинушин Фёдор Никифорович

Мать: Клинушина Мария Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1934

Сын: Мозговой Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Мозговой Василий Дмитриевич

Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозговой Василий Дмитриевич

Смерть
?.02.1990
Чернигов, Чернігівська область
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