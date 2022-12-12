Мозговая (Клинушина) Олимпиада Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения07.07.1903 ст.
Дата смерти?.02.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1903 ст.
Рождение ребёнка
22.08.1934
Сын: Мозговой Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Мозговой Василий Дмитриевич
Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1990
Чернигов, Чернігівська область