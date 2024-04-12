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Губина Дарья Филипповна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Губин Трофим Ивлиевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ирина Трофимовна

Отец ребёнка: Губин Трофим Ивлиевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Губин Трофим Ивлиевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Прасковья Трофимовна

Отец ребёнка: Губин Трофим Ивлиевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Степанида Трофимовна

Отец ребёнка: Губин Трофим Ивлиевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Трофим Ивлиевич

Смерть
Неизвестно
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