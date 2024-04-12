Губина Дарья Филипповна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Губин Трофим Ивлиевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ирина Трофимовна
Отец ребёнка: Губин Трофим Ивлиевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Губин Трофим Ивлиевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Прасковья Трофимовна
Отец ребёнка: Губин Трофим Ивлиевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Степанида Трофимовна
Отец ребёнка: Губин Трофим Ивлиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно