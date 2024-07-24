Круглова (Попова) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглова (Попова) Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1982

Отец: Попов Виктор Николаевич

Мать: Попова Людмила Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круглов Филипп Вячеславович

Рождение ребёнка
11.06.2004

Сын: Круглов Артем Филиппович

Отец ребёнка: Круглов Филипп Вячеславович

Рождение ребёнка
16.04.2010

Сын: Круглов Денис Филиппович

Отец ребёнка: Круглов Филипп Вячеславович

Рождение ребёнка
12.05.2012

Сын: Круглов Тимур Филиппович

Отец ребёнка: Круглов Филипп Вячеславович

Рождение ребёнка
06.02.2017

Дочь: Круглова Зоя Филипповна

Отец ребёнка: Круглов Филипп Вячеславович

Рождение ребёнка
25.09.2021

Дочь: Круглова Лада Филипповна

Отец ребёнка: Круглов Филипп Вячеславович

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