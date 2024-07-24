Круглова (Попова) Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1982
Отец: Попов Виктор Николаевич
Мать: Попова Людмила Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.2004
Отец ребёнка: Круглов Филипп Вячеславович
Рождение ребёнка
16.04.2010
Отец ребёнка: Круглов Филипп Вячеславович
Рождение ребёнка
12.05.2012
Отец ребёнка: Круглов Филипп Вячеславович
Рождение ребёнка
06.02.2017
Дочь: Круглова Зоя Филипповна
Отец ребёнка: Круглов Филипп Вячеславович
Рождение ребёнка
25.09.2021
Дочь: Круглова Лада Филипповна
Отец ребёнка: Круглов Филипп Вячеславович