Васильев Авксентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Авксентий

Место рождения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

08.01.1873

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1809 г.р.

Дети

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1835 г.р.
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1841 г.р.
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Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: Тимофеев Василий

Мать: не указана

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
17.07.1831

Жена: Максимова (Васильева) Ксения

Рождение ребёнка
28.10.1832

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова (Васильева) Ксения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Авксентьева Анна

Мать ребёнка: Максимова (Васильева) Ксения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1838

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова (Васильева) Ксения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.03.1841

Сын: Авксентьев (Арсентьев) Гаврил

Мать ребёнка: Максимова (Васильева) Ксения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.03.1844

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова (Васильева) Ксения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова (Васильева) Ксения

Смерть
08.01.1873
Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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