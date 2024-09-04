Васильев Авксентий
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смерти08.01.1873
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Отец: Тимофеев Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
17.07.1831
Рождение ребёнка
28.10.1832
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Авксентьева Анна
Мать ребёнка: Максимова (Васильева) Ксения
Рождение ребёнка
1838
Рождение ребёнка
23.03.1841
Сын: Авксентьев (Арсентьев) Гаврил
Мать ребёнка: Максимова (Васильева) Ксения
Рождение ребёнка
23.03.1844
Рождение ребёнка
1850
Смерть
08.01.1873