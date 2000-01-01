valery — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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valery

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

DO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: viktor

Мать: anna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: dasha

Мать ребёнка: marina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: danil

Мать ребёнка: marina

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