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valery
valery
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
viktor
Мать
anna
Дети
danil
dasha
Добавил:
DO
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
viktor
Мать:
anna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
dasha
Мать ребёнка:
marina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
danil
Мать ребёнка:
marina
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