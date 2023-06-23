Елена Антоновна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Антон Аммосович
Мать: Екатерина Семеновна
Место жительства
С 1879
Бракосочетание
22.01.1879
Муж: Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
07.01.1880
Дочь: Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
14.04.1882
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
03.02.1885
Сын: Николай Максимович
Отец ребёнка: Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
09.05.1890
Дочь: Елена Максимовна
Отец ребёнка: Максим Фёдорович
Смерть
Неизвестно