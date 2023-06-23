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Елена Антоновна

Место рождения

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1823 г.р.

Мать

1829 г.р.

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

1880 г.р.
Скрыто настройками приватности
1885 г.р.
1890 г.р.

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Антон Аммосович

Мать: Екатерина Семеновна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1879
Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
22.01.1879

Муж: Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
07.01.1880

Дочь: Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Максим Фёдорович

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.04.1882

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максим Фёдорович

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.02.1885

Сын: Николай Максимович

Отец ребёнка: Максим Фёдорович

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.05.1890

Дочь: Елена Максимовна

Отец ребёнка: Максим Фёдорович

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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