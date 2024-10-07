Иващенко Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1901 ст.
Дочь: Ковалёва (Иващенко) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Иващенко Илья Минович
08.04.1901 - по новому стилю
Рождение ребёнка
19.02.1905 ст.
Дочь: (Иващенко) Агафья Ильинична
Отец ребёнка: Иващенко Илья Минович
Смерть
Неизвестно