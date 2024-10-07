Иващенко Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1901 ст.

Дочь: Ковалёва (Иващенко) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Иващенко Илья Минович

Внуковичи, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
08.04.1901 - по новому стилю
Рождение ребёнка
19.02.1905 ст.

Дочь: (Иващенко) Агафья Ильинична

Отец ребёнка: Иващенко Илья Минович

Внуковичи, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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