Матыцин Дмитрий Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Матыцин Николай Северьянов
Мать: Матыцина ?
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Матыцина) Марина Дмитриева
Мать ребёнка: Матыцина Анна Савостьянова
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Матыцина Анна Савостьянова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Матыцина Анна Савостьянова
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Попова (Матыцина) Фекла Дмитриева
Мать ребёнка: Матыцина Анна Савостьянова
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Матыцина Анна Савостьянова
Смерть
Неизвестно