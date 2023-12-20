Матыцин Дмитрий Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матыцин Дмитрий Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Матыцин Николай Северьянов

Мать: Матыцина ?

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Матыцина) Марина Дмитриева

Мать ребёнка: Матыцина Анна Савостьянова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Матыцин Борис Дмитриев

Мать ребёнка: Матыцина Анна Савостьянова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Матыцин Семен Дмитриев

Мать ребёнка: Матыцина Анна Савостьянова

Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Попова (Матыцина) Фекла Дмитриева

Мать ребёнка: Матыцина Анна Савостьянова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Матыцин Минай Дмитриев

Мать ребёнка: Матыцина Анна Савостьянова

Смерть
Неизвестно

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