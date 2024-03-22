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Казанник Евсей Калинникович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Казанник Калинник Федорович

Мать: Казанник Мелания Корнилиевна

Криски, Чернігівська область
Место жительства
1850
Криски, Чернігівська область
дом №93
Поручитель
30.01.1884
Криски, Чернігівська область
у Харитона Филипповича и Дарьи Григорьевны Казанник
Рождение ребёнка
06.09.1886

Дочь: Анна Евсеевна

Мать ребёнка: Казанник Мавра Иступовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанник Георгий Евсеевич

Мать ребёнка: Казанник Мавра Иступовна

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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