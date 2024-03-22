Казанник Евсей Калинникович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Место жительства
1850
дом №93
Поручитель
30.01.1884
у Харитона Филипповича и Дарьи Григорьевны Казанник
Рождение ребёнка
06.09.1886
Дочь: Анна Евсеевна
Мать ребёнка: Казанник Мавра Иступовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанник Георгий Евсеевич
Мать ребёнка: Казанник Мавра Иступовна
Смерть
Неизвестно