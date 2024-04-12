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Чернявский Алексей Матвеевич

Место рождения

Триданы, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Вычислено 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852

Отец: Чернявский Матвей Леонтьевич

Мать: не указана

Триданы, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
05.06.1872

Жена: Чернявская Елисавета Иаковлева

Мядель, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
28.06.1877 ст.

Сын: Чернявский Осип Алексеевич

Мать ребёнка: Чернявская Елисавета Иаковлева

Триданы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
23.01.1880 ст.

Сын: Чернявский Лев Алексеевич

Мать ребёнка: Чернявская Елисавета Иаковлева

Триданы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
28.07.1882 ст.

Сын: Чернявская Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Чернявская Елисавета Иаковлева

Триданы, Мядельский район, Минская область
Поручитель
14.10.1884 ст.
Мядель, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
Триданы, Мядельский район, Минская область
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