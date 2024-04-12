Чернявский Алексей Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852
Отец: Чернявский Матвей Леонтьевич
Бракосочетание
05.06.1872
Рождение ребёнка
28.06.1877 ст.
Сын: Чернявский Осип Алексеевич
Мать ребёнка: Чернявская Елисавета Иаковлева
Рождение ребёнка
23.01.1880 ст.
Сын: Чернявский Лев Алексеевич
Мать ребёнка: Чернявская Елисавета Иаковлева
Рождение ребёнка
28.07.1882 ст.
Сын: Чернявская Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Чернявская Елисавета Иаковлева
Поручитель
14.10.1884 ст.
Смерть
Неизвестно