Янгалычева (Егорова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янгалычева (Егорова) Галина

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Место рождения

Ленинград

Дата рождения

14.10.1953

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1926 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ФЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1953

Отец: не указан

Мать: (Егорова) Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.06.1977

Сын: Янгалычев Ростислав

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2019
Причина смерти: Болезнь | В 13 часов 35 минут у меня на руках
Похороны
24.04.2019

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