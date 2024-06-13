Янгалычева (Егорова) Галина
Место рожденияЛенинград
Дата рождения14.10.1953
Дата смерти2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1953
Отец: не указан
Мать: (Егорова) Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.06.1977
Сын: Янгалычев Ростислав
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2019
Причина смерти: Болезнь | В 13 часов 35 минут у меня на руках
Похороны
24.04.2019