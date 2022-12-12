Шеметов Никифор Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.06.1906 ст.
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1906 ст.
Рождение ребёнка
02.12.1925
Сын: Шеметов Николай Никифорович
Мать ребёнка: Шеметова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
01.09.1927
Дочь: Копытцева Любовь Никифоровна
Мать ребёнка: Шеметова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Шеметова Пелагея Никифоровна
Мать ребёнка: Шеметова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Бец Лидия Никифоровна
Мать ребёнка: Шеметова Евдокия Степановна
Призыв на военную службу
1941
Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Андреевский РВК
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шеметова Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953