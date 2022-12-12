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Шеметов Никифор Васильевич

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Место рождения

Неплюевка, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

01.06.1906 ст.

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1906 ст.

Отец: Шеметов Василий Егорович

Мать: Шеметова Екатерина Васильевна

Неплюевка, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.12.1925

Сын: Шеметов Николай Никифорович

Мать ребёнка: Шеметова Евдокия Степановна

Неплюевка, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.09.1927

Дочь: Копытцева Любовь Никифоровна

Мать ребёнка: Шеметова Евдокия Степановна

Неплюевка, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Шеметова Пелагея Никифоровна

Мать ребёнка: Шеметова Евдокия Степановна

Неплюевка, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Бец Лидия Никифоровна

Мать ребёнка: Шеметова Евдокия Степановна

Неплюевка, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Призыв на военную службу
1941
Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Андреевский РВК
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеметов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Шеметова Евдокия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеметова Евдокия Степановна

Смерть
1953
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