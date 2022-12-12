Разинькина Марфа Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разинькина Марфа Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Разинькина Дарья Петрова

Отец ребёнка: Разинькин Петр Антонов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.10.1808 ст.

Дочь: Разинькина Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Разинькин Петр Антонов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Разинькин Афанасий Петров

Отец ребёнка: Разинькин Петр Антонов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Разинькина Агафия Петрова

Отец ребёнка: Разинькин Петр Антонов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.11.1822 ст.

Дочь: Разинькина Матрена Петрова

Отец ребёнка: Разинькин Петр Антонов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.09.1824 ст.

Дочь: Разинькина Анна Петрова

Отец ребёнка: Разинькин Петр Антонов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разинькин Петр Антонов

Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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