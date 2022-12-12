Разинькина Марфа Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Разинькина Дарья Петрова
Отец ребёнка: Разинькин Петр Антонов
Рождение ребёнка
29.10.1808 ст.
Дочь: Разинькина Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Разинькин Петр Антонов
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Разинькин Афанасий Петров
Отец ребёнка: Разинькин Петр Антонов
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Разинькина Агафия Петрова
Отец ребёнка: Разинькин Петр Антонов
Рождение ребёнка
09.11.1822 ст.
Дочь: Разинькина Матрена Петрова
Отец ребёнка: Разинькин Петр Антонов
Рождение ребёнка
02.09.1824 ст.
Дочь: Разинькина Анна Петрова
Отец ребёнка: Разинькин Петр Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858