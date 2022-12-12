Мельникова (Талашко) Александра Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Талашко) Александра Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

30.01.1944

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Талашко Игнат Маркович

Мать: Талашко Анна Болеславовна

Рождение ребёнка
05.02.1930

Сын: Мельников Агадар Александрович

Отец ребёнка: Мельников Александр Степанович

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Александр Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.01.1944
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