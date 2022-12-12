Мельникова (Талашко) Александра Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти30.01.1944
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Талашко Игнат Маркович
Рождение ребёнка
05.02.1930
Сын: Мельников Агадар Александрович
Отец ребёнка: Мельников Александр Степанович
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Александр Степанович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.01.1944