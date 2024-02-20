Renn, Renz (Wendland) Anna Justine
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Hoeft (Renn) Pauline
Отец ребёнка: Renn, Renz Johann Ludwig
Бракосочетание
30.04.1854
Рождение ребёнка
15.09.1855
Сын: Rentz, Renz Johann Wilhelm
Отец ребёнка: Renn, Renz Johann Ludwig
Рождение ребёнка
08.12.1857
Сын: Rentz, Renz Michael
Отец ребёнка: Renn, Renz Johann Ludwig
Рождение ребёнка
Между 1859 и 1860
Дочь: Wedmann (Renn) Luise
Отец ребёнка: Renn, Renz Johann Ludwig
Смерть
Около 1859