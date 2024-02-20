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Renn, Renz (Wendland) Anna Justine

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1859

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Hoeft (Renn) Pauline

Отец ребёнка: Renn, Renz Johann Ludwig

Бракосочетание
30.04.1854

Муж: Renn, Renz Johann Ludwig

Рождение ребёнка
15.09.1855

Сын: Rentz, Renz Johann Wilhelm

Отец ребёнка: Renn, Renz Johann Ludwig

Рождение ребёнка
08.12.1857

Сын: Rentz, Renz Michael

Отец ребёнка: Renn, Renz Johann Ludwig

Рождение ребёнка
Между 1859 и 1860

Дочь: Wedmann (Renn) Luise

Отец ребёнка: Renn, Renz Johann Ludwig

Смерть
Около 1859

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