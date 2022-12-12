Захаров Федор Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Федор Федоров

Захаров Федор Федоров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Федор Захаров

Мать: Агафья Васильева

Бракосочетание
15.04.1879

Жена: Пелагея Михайлова

Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
16.05.1880

Сын: Захаров Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

Рождение ребёнка
1883

Сын: Захаров Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

Вишняково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Захаров Матвей Фёдорович

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close