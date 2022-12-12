Захаров Федор Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Федор Захаров
Мать: Агафья Васильева
Бракосочетание
15.04.1879
Жена: Пелагея Михайлова
Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
16.05.1880
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
1883
Сын: Захаров Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
Вишняково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
Смерть
Неизвестно