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Берсенев Михаил Иванович

Место рождения

Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область

Дата рождения

09.01.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1893 ст.

Отец: Берсенев Иван Евграфович

Мать: Берсенева (Казанцева) Анна Прокопьевна

Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область
Бракосочетание
10.05.1917 ст.

Жена: Берсенева (Климина) Мария Федоровна

Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.06.1920

Дочь: Хорькова (Берсенева) Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.05.1927

Сын: Берсенева Константин Михайлович

Мать ребёнка: Берсенева (Климина) Мария Федоровна

Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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