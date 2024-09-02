Берсенев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения09.01.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1893 ст.
Бракосочетание
10.05.1917 ст.
Рождение ребёнка
30.06.1920
Дочь: Хорькова (Берсенева) Мария Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1927
Сын: Берсенева Константин Михайлович
Мать ребёнка: Берсенева (Климина) Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно