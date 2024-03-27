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Афаунов Хазраил Цицуевич

Место рождения

Кабардинская АССР, Терский р-н, с. Дейское.

Дата рождения

15.05.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1916

Отец: Афаунов Цицу Тимашевич

Мать: не указана

Кабардинская АССР, Терский р-н, с. Дейское.
Рождение ребёнка
09.02.1941

Сын: Афаунов Борис Хазраилович

Мать ребёнка: Афаунова Раиса Александровна

Vladikavkaz, Russia
Рождение ребёнка
26.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афаунова Раиса Александровна

г.Донецк, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афаунова Раиса Александровна

Военная награда
Неизвестно
Афаунов Хазраил Цицуевич Лейтенант, __.__.1916Кабардинская АССР, Терский р-н, с. Дейское. Сводная картотека Перечень наград 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 19.08.1945 Орден Отечественной войны II степени
Афаунов Хазраил Цицуевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1916Кабардино-Балкарская АССР, г. Терск. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно
Кабардино-Балкарская АССР, г. Терск.
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