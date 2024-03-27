Афаунов Хазраил Цицуевич Лейтенант, __.__.1916Кабардинская АССР, Терский р-н, с. Дейское. Сводная картотека Перечень наград 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 19.08.1945 Орден Отечественной войны II степени

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