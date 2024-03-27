Афаунов Хазраил Цицуевич
Место рожденияКабардинская АССР, Терский р-н, с. Дейское.
Дата рождения15.05.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1916
Отец: Афаунов Цицу Тимашевич
Кабардинская АССР, Терский р-н, с. Дейское.
Рождение ребёнка
09.02.1941
Сын: Афаунов Борис Хазраилович
Мать ребёнка: Афаунова Раиса Александровна
Vladikavkaz, Russia
Рождение ребёнка
26.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афаунова Раиса Александровна
г.Донецк, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Афаунов Хазраил Цицуевич Лейтенант, __.__.1916Кабардинская АССР, Терский р-н, с. Дейское. Сводная картотека Перечень наград 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 19.08.1945 Орден Отечественной войны II степени
Афаунов Хазраил Цицуевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1916Кабардино-Балкарская АССР, г. Терск. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно
Кабардино-Балкарская АССР, г. Терск.