Казаков Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.08.1899
Дата смерти14.04.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1918
Место жительства
С 1919 по 1921
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1922 по 1923
Место жительства
С 1924 по 1925
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1928 по 1931
Место жительства
С 1932 по 1964
Смерть
14.04.1964