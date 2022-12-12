Казаков Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Александр Васильевич

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Место рождения

Семенка, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.08.1899

Дата смерти

14.04.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Семенка, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1918
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1919 по 1921
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1922 по 1923
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1924 по 1925
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1928 по 1931
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1932 по 1964
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
14.04.1964
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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