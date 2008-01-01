Асрян София
Место рожденияАрцах, г. Мардакерт
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Арцах, г. Мардакерт
Рождение ребёнка
08.03.1922
Дочь: Асрян Аршалуйс Саркисовна
Отец ребёнка: Асрян Саркис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асрян Хасагюль Саркисовна
Отец ребёнка: Асрян Саркис
Арцах, г. Мардакерт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асрян Тамара Саркисовна
Отец ребёнка: Асрян Саркис
Арцах, г. Мардакерт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Асрян Саркис
Арцах, г. Мардакерт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Асрян Саркис
Арцах, г. Мардакерт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Асрян Саркис
Смерть
Неизвестно