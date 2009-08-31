Чекина (Бокарёв) Татьяна
Место рожденияРоссия, село Студеное
Дата рождения07.09.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1982
Отец: Бокарёв Иван
Мать: Бокарёва Надежда
Россия, село Студеное
Рождение ребёнка
31.08.2009
Сын: Чекин Андрей
Отец ребёнка: Чекин Евгений
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
17.04.2013
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Чекин Евгений
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
02.11.2016
Сын: Чекин Артемий
Отец ребёнка: Чекин Евгений
Россия, Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чекин Евгений
Россия, Воронеж