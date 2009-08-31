Чекина (Бокарёв) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекина (Бокарёв) Татьяна

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Место рождения

Россия, село Студеное

Дата рождения

07.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1982

Отец: Бокарёв Иван

Мать: Бокарёва Надежда

Россия, село Студеное
Рождение ребёнка
31.08.2009

Сын: Чекин Андрей

Отец ребёнка: Чекин Евгений

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
17.04.2013

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Чекин Евгений

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
02.11.2016

Сын: Чекин Артемий

Отец ребёнка: Чекин Евгений

Россия, Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекин Евгений

Россия, Воронеж
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