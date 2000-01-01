Дарья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Терентей Федоров

Рождение ребёнка
1799

Сын: Ион

Отец ребёнка: Терентей Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федора

Отец ребёнка: Терентей Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентей Федоров

Смерть
Неизвестно
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