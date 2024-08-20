Стрельцова (Шадрина) Минодора Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова (Шадрина) Минодора Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1909

Муж: Сидор Савинович Исидор Исидор/Сидор Савинович

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.10.1909

Сын: Стрельцов Анрей Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Савинович Исидор Исидор/Сидор Савинович

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Стрельцова) Агафья Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Савинович Исидор Исидор/Сидор Савинович

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Стрельцова) Марфа Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Савинович Исидор Исидор/Сидор Савинович

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.04.1915

Дочь: Арина Сидоровна (Стрельцова) Ирина Ирина/Арина Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Савинович Исидор Исидор/Сидор Савинович

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Стрельцов Иван Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Савинович Исидор Исидор/Сидор Савинович

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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