Стрельцова (Шадрина) Минодора Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1909
Рождение ребёнка
11.10.1909
Сын: Стрельцов Анрей Сидорович
Отец ребёнка: Сидор Савинович Исидор Исидор/Сидор Савинович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Стрельцова) Агафья Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Савинович Исидор Исидор/Сидор Савинович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Стрельцова) Марфа Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Савинович Исидор Исидор/Сидор Савинович
Рождение ребёнка
12.04.1915
Дочь: Арина Сидоровна (Стрельцова) Ирина Ирина/Арина Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Савинович Исидор Исидор/Сидор Савинович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Сидор Савинович Исидор Исидор/Сидор Савинович
Смерть
Неизвестно