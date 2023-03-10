Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти27.08.1831
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Иван
Рождение ребёнка
20.11.1812
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
24.01.1815
Сын: Василий Петрович
Отец ребёнка: Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
29.07.1816
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
28.01.1821
Сын: Вукол Петрович
Отец ребёнка: Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
01.11.1823
Сын: Виктор Петрович
Отец ребёнка: Петр Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Леонтьев
Смерть
27.08.1831
Причина смерти: от холеры