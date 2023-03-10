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Пелагея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

27.08.1831

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1812

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Петр Леонтьев

Рождение ребёнка
24.01.1815

Сын: Василий Петрович

Отец ребёнка: Петр Леонтьев

Рождение ребёнка
29.07.1816

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Петр Леонтьев

Рождение ребёнка
28.01.1821

Сын: Вукол Петрович

Отец ребёнка: Петр Леонтьев

Рождение ребёнка
01.11.1823

Сын: Виктор Петрович

Отец ребёнка: Петр Леонтьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Леонтьев

Смерть
27.08.1831
Причина смерти: от холеры
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