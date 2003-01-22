Каретников Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каретников Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1913

Дата смерти

22.01.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каретникова (Никифорова) Евгения Петровна

Рождение ребёнка
07.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каретникова (Никифорова) Евгения Петровна

Рождение ребёнка
12.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каретникова (Никифорова) Евгения Петровна

Смерть
22.01.2003

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