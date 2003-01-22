Каретников Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1913
Дата смерти22.01.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каретникова (Никифорова) Евгения Петровна
Рождение ребёнка
12.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каретникова (Никифорова) Евгения Петровна
Смерть
22.01.2003