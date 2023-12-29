Томилов (Долгинский) Галактион (Томилко) Кононов
Место рожденияSuzdal, Vladimir Oblast Russian Federation
Дата рожденияДо 1646
Дата смертиДо 1685
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1646
Отец: Долгинский Конон Данилов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1661 и 1680
Дочь: (Томилова (Долгинская)) Ирина Галактионова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1666
Сын: Томилов (Долгинский) Фёдор Галактионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1668 и 1670
Сын: Томилов (Долгинский) Алексей Галактионов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1685