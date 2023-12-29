Томилов (Долгинский) Галактион (Томилко) Кононов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилов (Долгинский) Галактион (Томилко) Кононов

Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation

Дата рождения

До 1646

Дата смерти

До 1685

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1646

Отец: Долгинский Конон Данилов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1661 и 1680

Дочь: (Томилова (Долгинская)) Ирина Галактионова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1666

Сын: Томилов (Долгинский) Фёдор Галактионов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1668 и 1670

Сын: Томилов (Долгинский) Алексей Галактионов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1685

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