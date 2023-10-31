Кокорина Агапия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина Агапия Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Кокорина Вера Александрова

Отец ребёнка: Кокорин Александр Васильев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кокорина Мария Александрова

Отец ребёнка: Кокорин Александр Васильев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Александр Васильев

Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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