Кокорина Агапия Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Кокорина Вера Александрова
Отец ребёнка: Кокорин Александр Васильев
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кокорина Мария Александрова
Отец ребёнка: Кокорин Александр Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно