Дьяков Ефим Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.07.1873 ст.
Мать ребёнка: Дьякова Пелагея Варфоломеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дьякова Васса Ефимовна
Мать ребёнка: Дьякова Пелагея Варфоломеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дьякова Пелагея Варфоломеевна
Смерть
Неизвестно