Андронников Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андронников Владимир Николаевич

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Место рождения

Гольчиха Новая, Тезинская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

05.07.1885

Дата смерти

05.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Гольчиха Новая, Тезинская волость, Кинешемский уезд
Место жительства
С 1885
Гольчиха Новая, Тезинская волость, Кинешемский уезд
Место жительства
По 1903
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1903
Загзы, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1912
Вологодская губерния
Место жительства
С 1916 по 1917
Туруханск, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1920
Украина
Место жительства
С 1925 по 1931
Урал
Место жительства
С 1931 по 1933
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1933 по 1942
г. Алма-Ата, Казахская ССР
Смерть
05.02.1942
г. Алма-Ата, Казахская ССР
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