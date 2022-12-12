Андронников Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.07.1885
Дата смерти05.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1885
Место жительства
По 1903
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1903
Загзы, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1912
Вологодская губерния
Место жительства
С 1916 по 1917
Туруханск, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1920
Украина
Место жительства
С 1925 по 1931
Урал
Место жительства
С 1931 по 1933
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1933 по 1942
г. Алма-Ата, Казахская ССР
Смерть
05.02.1942
г. Алма-Ата, Казахская ССР