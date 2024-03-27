Жалялов Муртаза Хисамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖалялов Муртаза Хисамович

Жалялов Муртаза Хисамович

Место рождения

Кузьминка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузьминка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жалялова) Хамися

Мать ребёнка: Жалялова (Бедретдин Кызы) Тайра

Рождение ребёнка
12.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жалялова (Бедретдин Кызы) Тайра

Кузьминка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жалялова (Бедретдин Кызы) Тайра

Рождение ребёнка
25.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жалялова (Бедретдин Кызы) Тайра

Рождение ребёнка
13.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жалялова (Бедретдин Кызы) Тайра

Смерть
1971
Кузьминка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.