Жалялов Муртаза Хисамович
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жалялова) Хамися
Мать ребёнка: Жалялова (Бедретдин Кызы) Тайра
Рождение ребёнка
12.12.1941
Рождение ребёнка
25.07.1945
Рождение ребёнка
25.08.1948
Рождение ребёнка
13.12.1950
Смерть
1971