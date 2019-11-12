Шумкова (Килина) Клавдия Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти20.01.1984
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Килин Корнил Васильевич
Мать: Килина Екатерина
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Шумков Яков Павлович
заимка Сросты
Рождение ребёнка
10.07.1929
Дочь: Сморгунова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Шумков Яков Павлович
р/п Сросты, Павловский район, Алтайский край, СССР
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Клименко Зинаида Яковлевна
Отец ребёнка: Шумков Яков Павлович
заимка Сросты
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Шумков Яков Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шумков Яков Павлович
Смерть
20.01.1984