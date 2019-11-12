Шумкова (Килина) Клавдия Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумкова (Килина) Клавдия Корниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

20.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Килин Корнил Васильевич

Мать: Килина Екатерина

Рождение ребёнка
1928

Сын: Шумков Семён Яковлевич

Отец ребёнка: Шумков Яков Павлович

заимка Сросты
Рождение ребёнка
10.07.1929

Дочь: Сморгунова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Шумков Яков Павлович

р/п Сросты, Павловский район, Алтайский край, СССР
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Клименко Зинаида Яковлевна

Отец ребёнка: Шумков Яков Павлович

заимка Сросты
Рождение ребёнка
1933

Сын: Шумков Борис Яковлевич

Отец ребёнка: Шумков Яков Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумков Яков Павлович

Смерть
20.01.1984
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