Честнейшин Лаврентий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Честнейшин Лаврентий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

13.09.1869

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Честнейшин Михаил Тимофеевич

Мать: Честнейшина Пелагея Михайловна

Бракосочетание
28.01.1857

Жена: Честнейшина Хиония Вавиловна

Смерть
13.09.1869
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Честнейшина Александра Лаврентьевна

Мать ребёнка: Честнейшина Хиония Вавиловна

Не найдена запись о рождении. Есть сведения о первом браке: 1889 6 февраля - запись о браке Александры Лаврентьевны Честнейшиной (20 лет Бестужево) и Степана Федоровича Сысоева (38 лет Пеньявская) ... Показать все
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