Честнейшин Лаврентий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти13.09.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
28.01.1857
Смерть
13.09.1869
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Честнейшина Александра Лаврентьевна
Мать ребёнка: Честнейшина Хиония Вавиловна
Не найдена запись о рождении. Есть сведения о первом браке: 1889 6 февраля - запись о браке Александры Лаврентьевны Честнейшиной (20 лет Бестужево) и Степана Федоровича Сысоева (38 лет Пеньявская) ... Показать все