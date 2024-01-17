Ивченко Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти14.10.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Мажула Филат
Мать: Мажула Маруся
Бракосочетание
?.01.1925
Муж: Ивченко Захар
Рождение ребёнка
02.01.1926
Сын: Ивченко Пётр
Отец ребёнка: Ивченко Захар
Рождение ребёнка
14.08.1927
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Ивченко Захар
Рождение ребёнка
21.02.1929
Сын: Ивченко Иван
Отец ребёнка: Ивченко Захар
Рождение ребёнка
06.10.1940
Сын: Ивченко Александр
Отец ребёнка: Ивченко Захар
Рождение ребёнка
23.03.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивченко Захар
Смерть
14.10.1957
Похороны
Неизвестно