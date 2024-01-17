Ивченко Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

14.10.1957

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1904 г.р.

Дети

1926 г.р.
1927 г.р.
1929 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Мажула Филат

Мать: Мажула Маруся

Бракосочетание
?.01.1925

Муж: Ивченко Захар

Рождение ребёнка
02.01.1926

Сын: Ивченко Пётр

Отец ребёнка: Ивченко Захар

Рождение ребёнка
14.08.1927

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Ивченко Захар

Рождение ребёнка
21.02.1929

Сын: Ивченко Иван

Отец ребёнка: Ивченко Захар

Рождение ребёнка
06.10.1940

Сын: Ивченко Александр

Отец ребёнка: Ивченко Захар

Рождение ребёнка
23.03.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивченко Захар

Смерть
14.10.1957
Похороны
Неизвестно
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