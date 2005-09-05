Рачковский Василий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРачковский Василий Максимович

Рачковский Василий Максимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1927

Дата смерти

05.09.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1948

Сын: Рачковский Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Рачковская Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
18.12.1953

Сын: Рачковский Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Рачковская Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
18.12.1953

Сын: Рачковский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Рачковская Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антоненко Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Рачковская Надежда Яковлевна

Смерть
05.09.2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close