Рачковский Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1927
Дата смерти05.09.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1948
Сын: Рачковский Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Рачковская Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
18.12.1953
Сын: Рачковский Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Рачковская Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
18.12.1953
Сын: Рачковский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Рачковская Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антоненко Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Рачковская Надежда Яковлевна
Смерть
05.09.2005